Staatssekretär gegen ChatGPT-Verbot wie in Italien

Die Einführung klarer Regeln will auch die SPÖ. Für Digitalisierungssprecherin Petra Oberrauner ist wichtig, dass in Österreich und der EU ein „nutzerorientierter Einsatz“ von KI im Mittelpunkt steht. Bei all den neuen Anwendungsmöglichkeiten, die sich für Künstliche Intelligenz im Alltag und am Arbeitsplatz ergeben, müsse immer klar sein, dass die Grundrechte der Menschen durch KI-Anwendungen nicht verletzt werden, hieß es in einer Aussendung.