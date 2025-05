Auffahrunfall auf A9: Lkw-Fahrer schwer verletzt

In den Montagmorgenstunden kam es zu einer Umleitung auf der A9 in Fahrtrichtung Linz – kilometerlanger Stau war die Folge. Der Hintergrund: Gegen 7.40 Uhr war ein 40-jähriger Lkw-Fahrer aus Serbien in Fahrtrichtung Graz unterwegs, als er ungebremst auf den Lkw vor sich auffuhr. Vermutlich dürfte er nicht aufmerksam genug bei der Sache gewesen sein.