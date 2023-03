Europol warnt vor den Schattenseiten von ChatGPT

Europol warnt davor, dass Kriminelle Chatbots wie ChatGPT für Betrug und andere Cyberverbrechen missbrauchen könnten. Die sich schnell entwickelnden Fähigkeiten der KI-Programme würden künftig nicht nur genutzt, um die Menschheit zu verbessern - sondern auch, um sie zu betrügen, so die europäische Polizeibehörde in einem am Montag veröffentlichten Bericht, der angesichts dessen einen „düsteren Ausblick“ bietet.