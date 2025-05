Blitz-Comeback! Grabher zurück auf Siegerstraße

Nachdem Julia Grabher zuletzt in fünf Wochen 26 Matches absolviert hatte, von denen sie 23 gewinnen und in der Weltrangliste nach drei Turniersiegen bis auf Rang 162 klettern konnte, waren die Akkus der 28-Jährigen ziemlich leer. Doch nach nur einer Woche Erholung in ihrer Heimat meldete sich die Vorarlbergerin am Montag eindrucksvoll zurück.