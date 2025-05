Merz: Gehen entschlossen gegen Antisemitismus vor

Steinmeier reist nach Israel

Steinmeier und Herzog werden am Montag am Mahnmal Gleis 17 des Bahnhofs Berlin-Grunewald den Jüdinnen und Juden gedenken, die von dort aus in die Arbeits- und Konzentrationslager deportiert wurden. Zudem ist ein Treffen mit deutschen und israelischen Jugendlichen geplant. Am Dienstag wird Steinmeier mit Herzog nach Israel fliegen.