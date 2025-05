Am Haferfeld wird jetzt auch Strom produziert

Auf Gebäudedächern sind Photovoltaikanlagen mittlerweile Standard. Dass auch landwirtschaftlich genutzte Felder Strom produzieren können und so also zweigleisig genutzt werden, fällt noch in die Kategorie „außergewöhnlich“. Die Energie AG treibt die Umsetzung solcher Projekte unter Hochdruck voran.