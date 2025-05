Fiesta vorbei: Erstmals Streik in Kölner Ford-Werk

In den traditionsreichen Kölner Ford-Werken kommt es erstmals in der fast hundertjährigen Geschichte des Standorts zu einem regulären Streik. Die IG Metall hat die rund 11.500 Beschäftigten dazu aufgerufen, am Mittwochmorgen die Arbeit niederzulegen. Die Maßnahme soll bis zum Ende der Nachtschicht am Donnerstagmorgen andauern.