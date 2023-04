Stylischer Frühlingsstart für 3 Mütter & Töchter

Die drei schönsten Geschichten gewinnen

Eine neue Frisur, passendes Make-up und fesche Outfits sorgen so für einen schwungvollen Start in den Frühling. Zusätzlich gibt es noch einen Überraschungspreis für die Gewinner, der stimmungsmäßig perfekt zum Stylingpaket passt. „Mütter und Töchter können heuer mit einem coolen Bewerbungsvideo am Gewinnspiel teilnehmen. Ich wähle dann die drei schönsten Geschichten und Videos aus. Ich freue mich schon total auf viele Zusendungen“, erklärt Silvia Katzdobler den Modus. „Rechtzeitig zum Muttertag bekommen die Gewinnerpaare den Überraschungspreis und bald danach starten wir mit dem Umstyling – viel Glück!“