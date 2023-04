Dachstuhl stand in Dornbirn lichterloh in Flammen

Vermutlich ein technischer Defekt hat am Sonntagnachmittag in Dornbirn einen Brand im Dachstuhl eines Mehrparteienhauses ausgelöst. Die elf Bewohner samt einer Katze brachten sich über eine Außenstiege in Sicherheit. Leicht verletzt wurde bei den Löscharbeiten allerdings ein Feuerwehrmann.