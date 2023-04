ÖVP-Grande über ÖVP: „So führt man sich nicht auf“

Wilfried Haslauer will am 23. April zum dritten Mal schwarzer Landeshauptmann in Salzburg werden. Im Interview mit Magdalena Mistlberger und Claus Pándi von der „Salzburg Krone“ rechnet er unter anderem mit der Korruptionsaffäre in der türkisen ÖVP ab. Auch seinen Corona-Sager bereut er.