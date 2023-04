„Wichtig, dass man sich im Spiegel anschauen kann“

„Krone“: Herr Haslauer, Sie sitzen seit 19 Jahren in der Landesregierung, sind seit zehn Jahren Landeshauptmann. Was haben Sie noch nicht geschafft, das Sie jetzt noch angehen wollen?

Wilfried Haslauer: Sehr vieles. Es ist ja so, wenn eine Frage beantwortet ist, stellen sich zwei neue. Wir sind in einem permanenten Prozess der Entwicklung des Landes, auch der Gesellschaft, die sich immer wieder neu formiert und neue Herausforderungen mit sich bringt. Insofern ist auch für die nächste Periode sehr viel zu tun. Das Land steht wirtschaftlich gut da, ist gut verwaltet, hat eine sehr gute Infrastruktur, aber es gibt viele Themen, die gelöst werden müssen und in der nächsten Periode massiv betreut werden müssen.