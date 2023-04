Rosenheim zu Gast am Wörthersee

Es ist ein Fixpunkt, seinerzeit von Werzers-Hausherr Hans-Werner Frömmel ins Leben gerufen und von ihm seither gehegt von gepflegt, wenn er rund um die Osterzeit zur „Saison-Eröffnung“ lädt. Bei dem durchaus schräg-skurrilen Event wird alljährlich auch immer ein Prominenter dazu auserkoren, als Sonder- und Ehrenbotschafter mit dem Award des Hauses quasi zum „Werbeträger“ für Land und Leute zu werden. Heuer wurde der beliebte Schauspieler und Sänger Max Müller, bekannt durch seine Rolle in den Rosenheim Cops, dazu auserkoren.



„Woschechter Klogenfurter“

Der seit mehr als 35 Jahren in Wien lebende Künstler hat aber nie seine Wurzeln vergessen, was für ihn auch der Grund dafür war, die Auszeichnung entegegen zu nehmen. „Ich bin tatsächlich nicht nur im Urlaub hier, sondern ein ,woschechter Kärntner und Klogenfurter‘, witzelte er im Gespräch mit der “Krone„. “Ich bin aber auch jemand, der wirklich gerne daheim ist. Und gerade bei so etwas geht es ja auch darum, dass man dabei authentisch ist", so Müller, der nur ein paar Tage zuvor seinen 58. Geburtstag feierte weiter. Und ehrlich, authentisch ist der Mann - durch und durch.