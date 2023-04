Kettenroboter, Drohnen und Honig-Abfüllanlagen

Honig-Abfüllanlage hat Praxistest bestanden

Auf die Idee gekommen ist Braun über einen befreundeten Imker, dessen Abfüllanlage immer wieder Scherereien macht. „Wir haben uns angeschaut, was dort die Probleme sind und haben versucht, es bei unserer Anlage besser zu machen“, sagt Braun. Zwar war damit viel Aufwand verbunden, am Ende ist es den vier Studenten aber gelungen. In der Praxis läuft die Abfüllanlage nun wie am Schnürchen. Zur großen Freude von Teamkollegin Sarah Fenkart: „Wenn ein Projekt am Ende tatsächlich funktioniert - das ist das Schönste.“