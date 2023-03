Erstes Lippenbekenntnis: SIE knutscht Silbereisen

Am Ostersonntag führt die Reise des Traumschiffs Kapitän Parger und seine Crew an die kanadische Pazifikküste, nach Vancouver. Im Bild: Kapitän Max Parger (Florian Silbereisen, l.) begrüßt Dr. Delgados (Collien Ulmen-Fernandes, r.) Freundin Maike Kappes (Birthe Wolters, M.) an Bord.

(Bild: ORF)