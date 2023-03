Verwundete Sozialdemokratie | Kranke Bildung

Verwundete Sozialdemokratie. Die Verletzungen innerhalb der Sozialdemokratie - sie sind verheerend groß und gehen tief. Und das schon seit Jahren. In den vergangenen Wochen kamen etliche dazu. Und in den kommenden Wochen, so viel ist gewiss, werden noch zahlreiche weitere Verwundungen folgen. Allein, was heute „Krone“-Innenpolitikerin Ida Metzger von den Partei-Sitzungen am Wochenbeginn noch nachträgt: Da habe es, brachte sie in Erfahrung, hoch emotionale Debatten gegeben. Besonders aufgefallen sei, wie emotional der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig dem Parteivorsitz-Kandidaten Hans Peter Doskozil begegnet. Dabei seien sogar subtile Angriffe wegen dessen Stimmproblemen registriert worden. Bei Doskozil-Wortmeldungen habe der Bürgermeister, so wird es geflüstert, immer wieder nachgefragt „Wie war das jetzt? Ich habe es akustisch nicht ganz verstanden“. Auch sonst fliegen die Hackln tiefer denn je. Das wird bis zur SPÖ-Mitgliederbefragung von 23. April bis zum Parteitag am 3. Juni sicher nicht nachlassen. Zurück bleiben wird eine schwer verwundete Sozialdemokratie. Und die soll für Wähler noch attraktiv sein?