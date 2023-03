Wie Homeoffice die Effizienz bei Microsoft erhöht

2012 war es bei Microsoft in Österreich noch knapp zwei Dritteln der Mitarbeiter wichtig, sich jeden Tag in der Firma möglichst an denselben Schreibtisch zu setzen. 2022 war das nur noch einem guten Drittel wichtig, erläuterte der wissenschaftliche Begleiter von der IMC FH Krems, Michael Bartz, bei einem Pressegespräch am Dienstag in Wien. „Die Effizienz ist gestiegen.“ Die Veränderung der Einstellung zum „Office-Office“ habe dazu beigetragen, die Effizienz zu steigern.