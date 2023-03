Wie wird das Büro im Jahr 2050 aussehen?

Der britische Büro-Ausstatter Furniture Work ist dieser Frage zusammen mit Experten nachgegangen, um vorherzusagen, welche Technologien sich in naher und ferner Zukunft am stärksten auf den Büroalltag auswirken könnten, wobei der Schwerpunkt einem Blog-Eintrag des Unternehmens nach auf Künstlicher Intelligenz, virtueller Realität sowie Gesundheit und Wohlbefinden der Mitarbeiter lag. Die laut Furniture Work „beliebtesten und interessantesten“ Antworten zeichnen ein Bild davon, wie ein kommerzielles Büro in den kommenden Jahren aussehen könnte …