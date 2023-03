„Am Hochofen ist Arbeit im Homeoffice schwierig“

„Die Pandemie hat die Welt ein wenig umgedreht, auch was die Digitalisierung betrifft. 99 Prozent der Unternehmen hätten Homeoffice oder hybrides Arbeiten nie zugelassen, weil sie der Meinung waren: .Das brauchen wir nicht.‘" So beschreibt Runtastic-Mitgründer Florian Gschwandtner den Wandel in der Arbeitswelt, der in den letzten Jahren eine enorme Beschleunigung erlebt hat.