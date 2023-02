Drittel der Beschäftigten möchte mehr Homeoffice

Fast ein Drittel der Beschäftigten in der Eurozone will laut einer Studie der Europäischen Zentralbank (EZB) mehr von zu Hause aus arbeiten als es ihnen ihr Arbeitgeber ermöglicht. 30 Prozent der Beschäftigten wünschten sich mehr Homeoffice-Möglichkeit, heißt es in einer am Mittwoch veröffentlichten Studie der EZB. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer seien zudem eher dazu bereit, den Arbeitsplatz zu wechseln, wenn sie mit dem Homeoffice-Angebot ihrer Firma unzufrieden sind.