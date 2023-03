US-Demokratin Ocasio-Cortez gegen TikTok-Verbot

In der Debatte über ein mögliches Verbot der populären Kurzvideo-App TikTok in den USA hat sich die Demokratin Alexandria Ocasio-Cortez zu Wort gemeldet - auf TikTok. „Finde ich, dass TikTok verboten werden sollte? Nein“, sagte die New Yorker Kongressabgeordnete am Freitagabend in ihrem ersten und bisher einzigen auf der Plattform veröffentlichten Video.