Betrugsverdacht nach leichtem Blechschaden

Samstagfrüh, um 5.45 Uhr, war eine Lenkerin (18) in ihrem Auto am Hemmaweg in Friesach unterwegs, als ihr ein Wagen entgegenkam und sich die beiden Außenspiegel berührten. Die 18-Jährige bemerkte erhebliche Beschädigungen an Tür und Kotflügel des anderes Autos, die jedoch nicht den dem aktuellen Unfall stammen konnten.