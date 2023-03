Nina Ortlieb rast auch im Super-G zur Goldmedaille

Ganz stark präsentiert sich Nina Ortlieb am Saisonende. Nachdem sich die Vorarlbergerin am Donnerstag in der Abfahrt ihren ersten Staatsmeistertitel sichern konnte, legte die 22-Jährige am Freitag in Hinterstoder (OÖ) gleich nach und holte sich auch im Super-G die rot-weiß-rote Krone.