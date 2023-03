Neuer Job für ehemaligen Europa-Landesrat

Beruflicher Werdegang

Eichtinger promovierte in Graz und absolvierte ein postgraduales Studium am Bologna Center der Johns Hopkins University in den USA. 1986 startete er als Referent in der politischen Sektion des Außenministeriums, es folgte eine Station an der österreichischen Botschaft in Mexiko. Danach war er persönlicher Sekretär von Außenminister Alois Mock. Von 1992 bis 1999 leitete er den Österreichischen Presse- und Informationsdienst in Washington, bevor er für die Industriellenvereinigung und später für die Neusiedler AG in Russland tätig war.