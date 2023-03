Kern als Heilsbringer? | Türkiser Sündenfall

Kern als Heilsbringer? In welch schlimmen Zustand muss eine Partei sein, wenn sich dort tatsächlich immer mehr Funktionäre mit dem Gedanken anfreunden, ihren gescheiterten Alt-Parteichef und Altkanzler Christian Kern zurückzuholen? Wer diese Ideen wälzt, hofft, dass der SPÖ damit ein Befreiungsschlag aus dem Rendi-Wagner-Doskozil-Dilemma gelingt. Denn je näher die Mitgliederabstimmung zwischen den beiden Kontrahenten rückt, umso größer die Sehnsucht nach einem Kandidaten, der die Partei einen und damit retten kann. Und das, fragen sich andererseits viele, sollte ausgerechnet Christian Kern sein? Jener Mann, der turmhohe Hoffnungen geweckt hat, die er größtenteils nicht erfüllen konnte. Und der die Partei, wie manche meinen, im Stich gelassen hat. Und vor allem eine Nachfolgerin hinterlassen hat, an der man nun seit Jahren - auf gut Österreichisch gesagt - „kiefelt“. Dieser Kern sollte Nachfolger seiner Nachfolgerin sein? Klar in diesem Zusammenhang scheint zunächst nur, dass er sich garantiert nicht in die Mitglieder-Wahlschlacht stürzen wird. Eher würde man davon ausgehen, dass sich da Rendi-Wagner und Doskozil, garniert von ein paar weiteren Kandidaten, zerfleischen - und dann vor dem Parteitag der einstige vermeintliche Heilsbringer neuerlich als Heilsbringer auftaucht. Oder richtiger formuliert: wieder als vermeintlicher Heilsbringer.