Nächstes EU-Land verbietet TikTok am Diensthandy

Geheimdienst warnt vor Spionage

Der Nachrichtendienst AIVD hatte im vergangenen Monat China, Russland, Iran und Nordkorea als solche Staaten benannt und vor möglicher Spionage gewarnt. Das chinesische Unternehmen TikTok steht wegen einer möglichen Weitergabe von Nutzerdaten an die Regierung in Peking unter verschärfter Beobachtung der Sicherheitsbehörden in zahlreichen Staaten. TikTok und die Volksrepublik haben diesen Vorwurf stets zurückgewiesen.