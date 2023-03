„Französische Narbe“: Ermittlungen gegen TikTok

Der Tod eines zehnjährigen Mädchens in Palermo infolge einer TikTok-Challenge hatte 2021 Bestürzung in Italien ausgelöst und Debatten über den Zugang von Kindern zum Internet befeuert. Offenkundig hatte das Kind an einer „Blackout-Challenge“, einer Herausforderung unter Teenagern, bei der es darum ging, das Bewusstsein zu verlieren, teilgenommen und die Folgen nicht überlebt. Weltweit wurden bereits mehrere Todesfälle unter Minderjährigen im Zusammenhang damit berichtet.