Burgenländische Firma überwies Geld an Betrüger

Bereits im Februar erhielt die Firma aus dem Bezirk Neusiedl am See per Mail eine Rechnung, noch am selben Tag folgten drei weitere, die an sich ident waren, aber auf eine „neue Bankverbindung“ verwiesen, berichtete die Polizei am Dienstag. Weil die Rechnungen „täuschend echt“ erschienen seien, wurde die Summe auf das „neue“ Konto überwiesen.