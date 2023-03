Tiroler „Nachhilfe“ für georgische Pistenpolizei

Das österreichische Innenministerium greift seit einigen Jahren Georgien bei der Weiterentwicklung des Alpinrettungswesens und bei der Ausbildung der Pistenpolizei unter die Arme. Vor diesem Hintergrund fuhr Anfang März eine fünfköpfige österreichische Delegation von Alpinpolizisten unter der Leitung des Tirolers Stefan Jungmann für rund eine Woche in den Wintersportort Gudauri, der über ein tolles Skigebiet verfügt. Als zweiter Tiroler mit an Bord war Christoph Silberberger, der Leiter der Alpinpolizei im Bezirk Kufstein. „Wir hatten dabei die Aufgabe, die staatliche ‘Patrol Police‘, also die Pistenpolizei, im Skigebiet in Sachen Skitechnik und auch Lawinenrettung fortzubilden“, informiert Stefan Jungmann.