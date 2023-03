Erst zum Glück unverletzt, dann im Siegesglück

Toller Sieg für Klaus Bachler in der Nacht in Florida! Mit Patrick Pilet (F) und Laurens Vanthoor (Bel) gewann der Steirer mit dem neuen, von Pfaff Motorsports eingesetzten Porsche 911 GT3 R die GTD Pro-Klasse der 12-Stunden von Sebring! Dabei hatte es für den Unzmarkter vor wenigen Stunden in Florida noch ganz anders ausgesehen.