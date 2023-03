Nach Auer-Crash: Nächster Unfall von Österreicher

Nur sechs Wochen nach dem schweren Unfall von Lucas Auer in Daytona (der Tiroler befindet sich derzeit auf Reha in Innsbruck) hat es den nächsten Österreicher „erwischt“. Klaus Bachler erwischte im Training bei dem zur IMSA-Serie zählenden 12-Stunden-Klassiker von Sebring (US) eine Bodenwelle.