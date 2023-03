Bürgermeister hart: Musikschuldirektor muss gehen

Wie bereits in der Vorwoche berichtet, hat der von Eltern und Bediensteten der Schule betraute Verein Selbstlaut (Fachstelle gegen sexualisierte Gewalt an Kindern) von „jahrzehntelangen Grenzverletzungen“ gesprochen – es gilt die Unschuldsvermutung. Welche Anschuldigungen ausschlaggebend waren, wollte der Stadtchef nicht kommentieren. In der Folge wurde gestern Abend bei einer Gemeinderatssitzung über die weitere Vorgangsweise in der Causa beraten.