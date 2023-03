Psychogramm nach Bluttat: Samuel war Zeitbombe

Daheim war er unauffällig

Samuel Z., der daheim bei Mutter und Oma nicht gewalttätig auffiel, war eine tickende Zeitbombe, die in der Nacht zum 12. Februar detonierte. Auslöser: Seine Begleiterin, die er seit etwa drei Wochen kannte, wollte nach einem Besuch in einem tschechischen Casino nach einem Zwischenstopp am Heimweg beim Sternstein nicht mehr zurück, um die verlorenen 100…€ zurückzugewinnen. Der Streit im Auto - auch im Casino hatte es Zoff gegeben - eskalierte, Stefanie wollte flüchten, der Wagen blieb aber in einem Schneehaufen stecken. Samuel, für den die Unschuldsvermutung gilt, gestand, sie getötet und liegengelassen zu haben. Den heruntergerissenen Spiegel am Wagen reparierte er am nächsten Tag und gestand seinem Bruder, der die Polizei rief, die Tat.