Pechsträhne im Casino war Todesurteil für Stefanie

„Ein Bekannter hatte Stefanie am Abend abgeholt, wohin sie wollten, wusste ich nicht“, sagt der Vater von Stefanie zur „Krone“. Wenige Stunden zuvor war die Leiche des Mädchens in der Nähe der Sternstein-Lifte gefunden worden. Erschlagen mit einer Schneestange. Das war das Ende einer Nacht, die mit einem lustigen Ausflug über die Grenze in ein Casino in Tschechien begonnen hatte.