Südtirol als Vorbild für die Linzer Digital-Uni

Schneller Transfer von Forschung in wirtschaftlichen Erfolg

„Wir sehen, wie schnell in Südtirol der Transfer von Forschung in die wirtschaftliche Verwertung erfolgt“, sieht Stelzer hier auch eine Anforderung an die neue Linzer Uni. Damit die Erkenntnisse nicht in Südtirol zurückbleiben, hat das Land eine Absichtserklärung zur Kooperation mit der Provinz Trient unterzeichnet.