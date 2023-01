Digital auf Streife mit der 1. Cybercrime-Einheit

Lange Zeit galt das Internet als rechtsfreie Zone. Das hat sich in den vergangenen Jahren allerdings stark verändert, denn das World Wide Web wurde auch zum Tummelplatz für Verbrecher und Gauner. So zeigen aktuelle Daten, dass rund elf Prozent der Straftaten in Österreich dem Bereich Cybercrime zugerechnet werden können. Dem hat man am Landeskriminalamt Oberösterreich Rechnung getragen und in einem in Österreich einmaligen Pilotprojekt eine Cybercrime-Einheit gebildet.