Mutter bleibt dabei: Tochter hat Vater angegriffen

Gibt´s ein Urteil? Noch ist unsicher, ob am zweiten Prozesstag in Ried im Innkreis ein Spruch über die Angeklagte gefällt wird. Sie bleibt weiterhin dabei: Die Tochter hat den schlafenden Vater mit einem Teppichmesser angegriffen und am Hals verletzt. Es sind noch viele Zeugen am Wort, die Tatwaffe konnte nicht identifiziert werden.