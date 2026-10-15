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Nun Derby gegen LASK

Blau-Weiß eliminierte Schwarz-Weiß aus dem Logo

Frauenfußball
15.10.2026 00:38
Die Blau-Weiß-Frauen gastieren am Samstag im Linzer Derby beim LASK.
Die Blau-Weiß-Frauen gastieren am Samstag im Linzer Derby beim LASK.(Bild: Albert Mikovits)
Porträt von Oliver Gaisbauer
Von Oliver Gaisbauer

Derbytime in Linz! In der Frauen-Bundesliga empfängt der LASK am Samstag (14) auf der OÖFV-Anlage Blau-Weiß. BW Linz/Kleinmünchen hat heuer das Logo geändert, das nun ohne die Farben des Rivalen auskommt.

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Der LASK duelliert sich mit Blau-Weiß! Was bei den Männer zumindest in der aktuellen Saison flachfällt, steigt am Samstag (14) in der Frauen-Bundesliga: das Linzer Derby!

Die bisherigen beiden Derbys 2026 gewann der LASK knapp.
Die bisherigen beiden Derbys 2026 gewann der LASK knapp.(Bild: Albert Mikovits)

Peschek: „LASK ist Favorit“
„Der LASK hat einfach andere Mittel, ist Favorit“, sagt mit Christoph Peschek der Blau-Weiß-Geschäftsführer, dessen Klub pikanterweise im Sommer ein neues Logo entwarf, in dem das Schwarz-Weiß eliminiert wurde.

Im alten Logo von BW Linz/Kleinmünchen war Schwarz-Weiß gut vertreten.
Im alten Logo von BW Linz/Kleinmünchen war Schwarz-Weiß gut vertreten.(Bild: BW Linz)
Im neuen Logo vertreten: das Rot (und Weiß) von Kleinmünchen.
Im neuen Logo vertreten: das Rot (und Weiß) von Kleinmünchen.(Bild: BW Linz)

 Zwei Knappe Derbys zuletzt
„Das Wappen von Kleinmünchen war kurioserweise schwarz-weiß, obwohl die Klubfarben Rot und Weiß sind – das spiegelt sich in unserem neuen Logo im modernen Look nun wider“, so Peschek, dessen Blau-Weiße die bisherigen Derbys 2026 daheim knapp mit 0:1 und 2:3 verloren.

Schlusslicht Blau-Weiß ist beim Tabellensechsten LASK Außenseiter
Schlusslicht Blau-Weiß ist beim Tabellensechsten LASK Außenseiter(Bild: Albert Mikovits)

LASK-Trainer: „Wollen selbstbewusst auftreten“
Nun steigt das Derby auf der OÖFV-Anlage, hat der LASK als Tabellensechster Heimrecht. Schwarz-Weiß unterlag zuletzt Südburgenland 0:1, womit die Rote Laterne des Letzten nun beim Stadtrivalen leuchtet. „Wir haben heuer ein erneuertes Team, die Performance ist in Ordnung“, sagt LASK-Coach Markus Eitl, dem diese Woche im Training zehn Nationalteamspielerinnen fehlten. Nachsatz vorm Schlager am Samstag: „Wir wollen daheim selbstbewusst auftreten und das Derby gewinnen!“

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