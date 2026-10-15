Blau-Weiß eliminierte Schwarz-Weiß aus dem Logo

LASK-Trainer: „Wollen selbstbewusst auftreten“

Nun steigt das Derby auf der OÖFV-Anlage, hat der LASK als Tabellensechster Heimrecht. Schwarz-Weiß unterlag zuletzt Südburgenland 0:1, womit die Rote Laterne des Letzten nun beim Stadtrivalen leuchtet. „Wir haben heuer ein erneuertes Team, die Performance ist in Ordnung“, sagt LASK-Coach Markus Eitl, dem diese Woche im Training zehn Nationalteamspielerinnen fehlten. Nachsatz vorm Schlager am Samstag: „Wir wollen daheim selbstbewusst auftreten und das Derby gewinnen!“