Blau-Weiß eliminierte Schwarz-Weiß aus dem Logo

Derbytime in Linz! In der Frauen-Bundesliga empfängt der LASK am Samstag (14) auf der OÖFV-Anlage Blau-Weiß. BW Linz/Kleinmünchen hat heuer das Logo geändert, das nun ohne die Farben des Rivalen auskommt.
Der LASK duelliert sich mit Blau-Weiß! Was bei den Männer zumindest in der aktuellen Saison flachfällt, steigt am Samstag (14) in der Frauen-Bundesliga: das Linzer Derby!
Peschek: „LASK ist Favorit“
„Der LASK hat einfach andere Mittel, ist Favorit“, sagt mit Christoph Peschek der Blau-Weiß-Geschäftsführer, dessen Klub pikanterweise im Sommer ein neues Logo entwarf, in dem das Schwarz-Weiß eliminiert wurde.
Zwei Knappe Derbys zuletzt
„Das Wappen von Kleinmünchen war kurioserweise schwarz-weiß, obwohl die Klubfarben Rot und Weiß sind – das spiegelt sich in unserem neuen Logo im modernen Look nun wider“, so Peschek, dessen Blau-Weiße die bisherigen Derbys 2026 daheim knapp mit 0:1 und 2:3 verloren.
LASK-Trainer: „Wollen selbstbewusst auftreten“
Nun steigt das Derby auf der OÖFV-Anlage, hat der LASK als Tabellensechster Heimrecht. Schwarz-Weiß unterlag zuletzt Südburgenland 0:1, womit die Rote Laterne des Letzten nun beim Stadtrivalen leuchtet. „Wir haben heuer ein erneuertes Team, die Performance ist in Ordnung“, sagt LASK-Coach Markus Eitl, dem diese Woche im Training zehn Nationalteamspielerinnen fehlten. Nachsatz vorm Schlager am Samstag: „Wir wollen daheim selbstbewusst auftreten und das Derby gewinnen!“
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.