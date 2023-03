18 Zentimeter-Schnitt über Kehle: Frau vor Gericht

Jahrelanger Streit, immer Stress in der Beziehung. Deshalb soll im Vorjahr in St. Florian am Inn eine heute 42-Jährige ihrem Ehemann die Kehle aufgeschnitten haben. Er überlebte - ab heute Freitag beginnt der Prozess gegen seine Ehefrau, die vor der Tat ein ganz spezielles Essen zubereitet haben soll.