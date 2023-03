Mehr Kurse für Klassik: Studenten aus aller Welt

21. Juli bis 4. August

Hinter der Organisation steckt der Geiger Johannes Fleischmann, Professor an der mdw Wien und künstlerischer Leiter des Palais Coburg sowie Mitglied der “Symphoniacs„, die heuer auch im Burghof in Klagenfurt spielen: „Es ist uns sehr wichtig, dass die Professoren viel Zeit für die Studenten aufbringen." Fleischmann gelang es auch, Sponsoren zu finden, welche die Meisterkurse (21. Juli bis 4. August) unterstützen. Der Violinvirtuose hat es übrigens schon geschafft, Althofen in die weite Welt zu tragen: Allein auf Instagram hat er gut 22.000 Follower.