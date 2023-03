100 Schulkinder im Iran noch in Krankenhäusern

Erste Fälle wurden bereits im November gemeldet, fast ausschließlich an Mädchenschulen. Laut den Ärztinnen und Ärzten handelt es sich um Gasvergiftungen. Todesfälle habe es bisher nicht gegeben, 100 Schulkinder werden noch in Krankenhäusern behandelt. Insgesamt verzeichneten die Behörden 13.000 Verdachtsfälle, wie die iranische Nachrichtenagentur Tasnim am Montag berichtete.