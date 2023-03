Olympiasieger steht vor einem Comeback im Wallis

„Ich möchte es diese Woche in Veysonnaz versuchen“, verriet der Montafoner. „Ich werde anreisen, trainieren und dann entscheiden, ob ich auch starte.“ Am Mittwoch steht im Wallis die Qualifikation am Programm, am Donnerstag dann das Rennen. „Die Motivation ist auf jeden Fall da“, verrät Hämmerle, der Veysonnaz als eine seiner Lieblingsstrecken bezeichnet. Kein Wunder, dort konnte er bereits zwei Siege einfahren!