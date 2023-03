Acht Parteien auf dem Salzburger Wahl-Zettel

In Salzburg werden bei der Landtagswahl am 23. April acht Parteien am Stimmzettel stehen. Wie das Land nach der Sitzung der Landeswahlbehörde am Montag informierte, treten die fünf Landtagsparteien ÖVP, SPÖ, FPÖ, Grüne und NEOS und die drei Kleinparteien KPÖ, „Wir sind Salzburg“ (WIRS) und MFG landesweit - also in allen sechs Wahlbezirken - an. Nicht auf den Stimmzetteln wird die Salzburger Bierpartei stehen. Alle Kandidaten haben wie berichtet ihre Kandidatur zurückgezogen.