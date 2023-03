Schlichtungsstelle beendete Pingpong von Airline

Airline kümmerte sich nicht

Es folgte ein Hin und Her mit Egyptair. Die Ansprechpartner der Fluglinie in Österreich reagierten nicht. Die Kollegen in Deutschland konnten uns immerhin mitteilen, dass sie nicht zuständig seien, da das Ticket hierzulande ausgestellt worden sei. Zudem sei eine Gutschrift an das Online-Reisebüro, über das der Flug gebucht worden war, ergangen. Allerdings in Finnland. Daher müsse man sich nun an die Vertretung in Skandinavien wenden. Unsere Anfragen an diese kamen allerdings nicht einmal an.