Umfrage-Kaiser | Hofburg-Kaiser

Hofburg-Kaiser. Im Verlieren zeigt sich wahre Größe. „Ich übernehme die volle Verantwortung“ - das sagte der Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser am vergangenen Sonntag nach der Niederlage seiner SPÖ bei den Landtagswahlen. Was für ein Kontrast: Hatten wir doch zuletzt von Wahlverlierern Bündel von Ausflüchten zu hören bekommen - schuld sei die Weltlage, die EU, die Bundesregierung - nur nicht sie selbst. Und dann Kaiser, nachdem er neun Prozentpunkte verloren hatte, aber immer noch klare Nummer 1 in Kärnten blieb: „Es ist eine bittere Niederlage für die SPÖ, da gibt es nichts zu beschönigen“, sagte er im Studio von krone.tv und PULS 24 Sonntagabend. Als gewinnender Verlierer beweist sich Kaiser auch im Bischofberger-Interview in der Sonntags-„Krone“. Er erklärt die besondere Enttäuschung zum Teil auch mit den von den Meinungsforschern - siehe oben - hochgeschraubten Erwartungen. „Diesmal musste ich eine in diesem Ausmaß nicht erwartete Niederlage einstecken“, sagt Kaiser. Und er zeigt sich auch im „Krone“-Interview reflektiert, klug und offen. Wie gut das tut bei all dem Geschwurbel, das wir immer wieder, gerade auch in dieser Woche, von der Politik zu hören bekamen. Hätten wir mehr Kaliber wie Peter Kaiser, dann müsste einem um das Vertrauen der Österreicher in die Politik nicht bange sein. Der besonnene Kärntner glänzt nicht als Show-Mann, sondern mit Ehrlichkeit, Bescheidenheit, Intellekt. Er dürfte gscheit genug sein, sich die SPÖ nicht als Bundes-Chef anzutun. Aber wie wäre es als Präsident? Wäre er nicht dereinst der richtige Kaiser für die Hofburg?