„Cannabis-Kirche“ für Tschechien keine Religion

UNO-Suchtstoffkontrollrat warnt vor Cannabis-Legalisierung

Indes warnt der Internationale Suchtstoffkontrollrat (INCB) der UNO in seinem Jahresbericht 2022 davor, dass die Legalisierung des nichtmedizinischen Konsums von Cannabis zu einem höheren Konsum und einer geringeren Risikowahrnehmung zu führen scheint, insbesondere bei jungen Menschen. In den USA habe sich etwa gezeigt, dass Jugendliche und junge Erwachsene in Bundesstaaten, in denen Cannabis legalisiert wurde, deutlich mehr konsumieren, hieß es in einer Aussendung.