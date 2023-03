Grazer Hanf-Riese sieht Cannabis-Freigabe kommen

In Puntigam wird Hanf in einer der größten Glashausproduktionen Europas auf bis zu 200.000 Quadratmetern im großen Stil angebaut. Hunderttausende (nicht berauschende) CBD-Produkte wie Öle, Sprays oder Kosmetika werden mit dem Extrakt der kultivierten Pflanzen inzwischen in rund 10.000 Läden europaweit verkauft. Von Großhändlern wie DM Deutschland bis zu Kleinstshops ist alles dabei. Hanfama beschäftigt 160 Mitarbeiter - viele davon auch in Kanada.