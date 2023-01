Wenn der Vater den Sohn beim Cannabis unterstützt

Kriminalisten des Bezirkspolizeikommandos Rohrbach haben Ermittlungen gegen einen 25-Jährigen wegen Verdacht des Handels mit Cannabiskraut geführt. Der Beschuldigte wohnt im Bezirk Amstetten. Er soll von einem 19-Jährigen aus dem Bezirk Rohrbach 400 Gramm Cannabiskraut gekauft haben. Den Ankauf tätigte der 25-Jährige an seinem Arbeitsplatz in Linz. Nach Erteilung einer Durchsuchungsanordnung durch die Staatsanwaltschaft Linz fanden Polizisten in der Wohnung des 25-Jährigen 26 Gramm Cannabiskraut und eine große Menge an Verkaufsutensilien.