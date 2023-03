SPÖ-Spitze fordert Reform bei der Salzburg AG

Stadtvize Bernhard Auinger würde am liebsten zurück zur alten Struktur vor der Fusion von SAFE und Stadtwerke. Mit der Energie AG als Aktionär wird das aber nicht funktionieren. „Das Konstrukt ist aus heutiger Sicht ein Fehler“, so Auinger, der auch den ehemaligen Vorstandsprecher Leonhard Schitter scharf kritisiert. Dieser hätte eigentlich nach fünf Jahren abgelöst werden müssen. Allein beim öffentlichen Verkehr gibt es viel nachzuholen. Das Kontrollamt sieht einen Investitionsstau von 155 Millionen Euro - die Salzburg AG selbst spricht hingegen von 88 Millionen. „Nachdem Stadt und Land diese Summe allein zahlen müssen, nur um auf den Stand von 2018 zurückzukommen, gehen sich andere Großprojekt dann nicht mehr aus“, sagt der Stadtvize. Laut einer aktuellen, von der SPÖ in Auftrag gegeben Umfrage seien zweidrittel der Stadt-Salzburger derzeit gegen den Bau des S-Link.