Aktiv-Urlaub an Kärntens schönsten Seen gewinnen

Doch das Anradeln in diesem Frühjahr beginnt in Kärnten bereits eine Woche davor, genauer gesagt am Sonntag, dem 23. April, mit dem „Krone“-Ossiacher See autofrei. Ein Tag, an dem der Ossiacher See ganz den Radlern, Skatern und Läufern gehört. Die Gastronomen rund um den Ossiacher See freuen sich auf viele begeisterte Teilnehmer und so kann die Strecke gemütlich und in mehreren Etappen absolviert werden. Ein Zusteigen ist jederzeit möglich, und wer nicht die ganze 27 Kilometer radeln möchte, kann mit der Ossiacher See Schifffahrt eine Abkürzung nehmen. In den Gemeinden gibt es Biker & Skater Villages, Radlerkirchtage und vieles mehr.