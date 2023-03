Sturm zieht über Österreich: Erste Schäden

In erster Linie waren es Bäume, die in Oberösterreich der Kraft der teils heftigen Windböen nicht mehr standhalten konnten und in der Folge u.a. Straßen blockierten. In Kematen am Innbach führte das zu einem Unfall mit drei involvierten Fahrzeugen. Am Feuerkogel schrammte am Vormittag die stärkste Böe nur knapp an Orkanstärke vorbei, meldete Geosphere Austria. Gemessen wurde eine Geschwindigkeit von 118 km/h.